Bruno Astori a FN: “Una giornata per la ricerca nel nome di Davide. Tra le tante personalità presenti anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso”

Una giornata per la ricerca, nel ricordo e nel nome di Davide Astori. Mercoledì 31 l’Associazione intitolata al capitano per sempre della Fiorentina organizzerà una serie di eventi volti a finanziare la ricerca, a cui parteciperanno tanti illustri personaggi del mondo della politica, della medicina e dello sport. La redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Bruno Astori, fratello di Davide, per farsi raccontare questa iniziativa in tutti i suoi particolari:

“In famiglia e all’interno dell’associazione abbiamo dibattuto su cosa fare per la prima giornata ufficiale dell’Associazione Davide Astori, che è nata il 13 febbraio di quest’anno ed è quindi molto giovane. Ci è venuto in mente in maniera molto naturale di dedicarla alla cardiomiopatia aritmogena, malattia da cui era affetto Davide. Ci siamo mossi per trovare delle figure di riferimento a livello medico-scientifico in questo campo e la scelta è ricaduta sulla Dottoressa Elena Sommariva, ricercatrice del Centro Cardiologico Monzino di Milano, a due passi da casa nostra. Negli ultimi anni Elena ha fatto delle scoperte significative su questa malattia, permettendo alla ricerca di fare enormi progressi; fin da subito si è resa molto disponibile e in linea con i nostri valori, per cui abbiamo deciso di devolvere interamente a lei il ricavato di questa giornata che si dividerà in due parti. La prima più a sfondo medico-scientifico, dalle 14.30 alle 18.30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, con la partecipazione di specialisti e personaggi legati al mondo della medicina, della ricerca e della politica. Causa finale di Europa League non potrà presenziare il ministro dello Sport Andrea Abodi, che però sarà in collegamento video. La sera, invece, a partire dalle 20.30 si terrà una cena su invito nel Refettorio di Santa Maria Novella, location fantastica messa a disposizione dal Comune di Firenze. Ci saranno tutta la nostra famiglia, gli amici di Davide, Stefano Pioli e vari rappresentanti della Fiorentina tra cui il presidente Rocco Commisso e i calciatori Cristiano Biraghi, Riccardo Saponara e Salvatore Sirigu. I giocatori porteranno anche delle maglie da mettere all’asta per la raccolta fondi. A cucinare sarà Gennaro Esposito, grande chef e fantastica persona che ho avuto l’onore di conoscere tramite un amico in comune e che fin da quando abbiamo parlato dell’evento per Davide si è reso disponibile per dare il suo contributo alla causa.

Un altro evento da segnare sul calendario è il 1^ Memorial Davide Astori, che si terrà all’Affrico dal 2 al 4 giugno. Una bella iniziativa per trasmettere il messaggio di Davide anche ai più piccoli.

Alla base della nostra associazione c’è proprio la volontà di partire dall’educazione dei bambini, che poi saranno i futuri testimonial dello sport. Su questo aspetto ci stiamo battendo molto con il ministro dello Sport Abodi e con il ministro della Sanità Schillaci, che interverranno entrambi in collegamento video all’evento di Coverciano. Tra le tante idee c’è quella di organizzare iniziative a livello scolastico e sportivo, affinché questi ambienti diventino luoghi di prevenzione. L’Affrico, tramite la sua presidente Valeria Pisacchi e il direttore tecnico Renato Buso, ci ha proposto di rappresentare questo evento e noi abbiamo subito sposato la causa”.