Bruno Astori: “Abbiamo dedicato un evento alla malattia che 5 anni fa ha segnato la nostra vita. Firenze ci ha sempre accolti alla grande, adesso…”

Nel primo pomeriggio a Palazzo Vecchio è stata presentato il convegno sulla cardiomiopatia aritmogena che si terrà il 31 maggio al Centro tecnico federale di Coverciano e organizzato dall’Associazione Davide Astori. All’evento ha partecipato Bruno Astori, fratello di Davide, che ha detto:

“Abbiamo deciso di dedicare questo evento alla malattia che da cinque anni a questa parte ha segnato per sempre la nostra vita. Abbiamo conosciuto la professoressa Sommariva e abbiamo capito che era una figura in linea con i nostri valori. Ci piace vedere questa occasione come un’occasione per incontrare chi crede nel nostro progetto e per passare del tempo con gli amici. Firenze è una città che ci ha sempre accolto alla grande e ci è parso naturale sceglierla come punto di partenza: utilizzeremo Firenze come trampolino per lanciare il nostro messaggio”.