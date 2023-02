Bruno: “Fiorentina-Torino in stile Premier. E se aspetti troppo l’avversario finisci per farti male”

La Fiorentina cerca di ottenere il via libera al passaggio alle semifinali di Coppa Italia, giocando contro il Torino. Per parlare di questo incontro, La Stampa ha intervistato il doppio ex, Pasquale Bruno.

“E’ una partita in stile Premier League – ha detto l’ex difensore – cioè con tante occasioni all’interno di un bello spettacolo messo in campo da due allenatori di carattere che riescono a trasmettere le loro idee al gruppo”.

Bruno ha poi aggiunto: “Vince chi ha più determinazione, chi non aspetta l’avversario ma lo aggredisce: se stai troppo dietro prima o poi il gol arriva. Penso che al Toro la grinta non manchi, è nel suo Dna e se la tira fuori andrà lontano. Però attenzione: nelle partite secche può succedere di tutto, si è già visto”.