Bruno: “Vlahovic e Chiesa sarebbero i campioni di oggi? Mi viene da ridere. Baggio il più grande, con la Fiorentina mi mandò a vuoto e segnò”

Mai banale Pasquale Bruno, ex difensore viola che al Corriere dello Sport ha parlato dei calciatori di oggi ma anche di un grande del passato:

“Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi, sogno di vedere Bonucci marcare Maradona o Van Basten in campo aperto. Amore-odio con Baggio? Vero ma Robi è stato il più grande calciatore italiano di tutti i tempi… Juve-Fiorentina 1-2 al Comunale, gol di Baggio e Di Chiara, entrai in scivolata, mi mandò sulla pista e segnò a Tacconi”.