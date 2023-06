Brutto tracollo per la Costa d’Avorio di Kouame con lo Zambia: tutta la gara in campo per l’attaccante viola

Titolare in una gara che aveva in palio solo il primato del girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa: la gara della Costa d’Avorio di Christian Kouame però è stata da dimenticare. Gli elefanti hanno perso per 3-0 sul campo dello Zambia, subendo così il sorpasso: autogol di Aurier al 31′, poi le reti di Daka e Kangwa nella ripresa. Tutti i 90 minuti in campo per l’attaccante viola che ha ritrovato continuità anche in nazionale.