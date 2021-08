Bucchioni: “Adesso i calciatori si divertono a seguire i consigli di Italiano. Odriozola? Può essere il Theo Hernandez della Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Se metti alla Fiorentina un allenatore che vuole esprimere calcio, i giocatori si divertono a seguire i suoi consigli. Amrabat? Lo avrei ceduto al Torino, anche perchè secondo me ci sono troppi centrocampisti in rosa. Odriozola? Per me può fare come Theo Hernandez. Il terzino del Milan non si era espresso al Real per il suo potenziale valore”.