Bucchioni: “Arbitraggio di ieri paragonabile a Byron Moreno: non dovrebbe più fare il fischietto. Ieri la Fiorentina ha giocato in nove”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la Fiorentina vista ieri sera contro il Lech Poznan a Radio Bruno Toscana: “Mi rendo conto che non è facile crescere, ma la squadra sta facendo passi in avanti a livello fisico e mentale. Non è un collettivo con esperienza internazionale; così è più facile farsi prendere dal nervosismo, che alla fine ha coinvolto tutta la panchina”.

Sull’arbitraggio: “Questo non sa arbitrare, è un livello imbarazzante. Gli andrebbe levata la possibilità di continuare ad arbitrare. I giocatori della Fiorentina hanno successivamente perso la testa dietro a dei fischi folli. Non riesco a trovare paragoni, mi viene in mente solo Byron Moreno“.

Sui singoli: “Mi dispiace dirlo, ma si è giocato in nove. Davvero, mi dispiace, soprattutto per Venuti che è un bravo ragazzo attaccato alla Fiorentina. Probabilmente ha la testa da un’altra parte perché sa che andrà via, ma non è accettabile. Jovic? Fossi in lui, dovrei entrare in campo per dimostrare all’allenatore chi sono io, che vengo dal Real Madrid e che devo giocare io. Che è uno bravo si vede”.