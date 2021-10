Bucchioni: “Basta ipocrisie: i tifosi fanno bene a fischiare Donnarumma”

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto in collegamento per Radio Sportiva, è tornato a parlare dello strapotere dei procuratori nel mondo del calcio. Al centro della sua analisi, non il comportamento di Vlahovic con la Fiorentina, ma le clamorose polemiche aizzate da Mino Raiola dopo i fischi di San Siro a Donnarumma. Queste le sue parole:

“In questi giorni ho sentito tante ipocrisie, penso che chi va allo stadio pagando il biglietto se non è d’accordo su qualcosa e fischia, secondo me è assolutamente legittimo. Come provocazione, se mi posso permettere, direi: ‘Libero fischio in libero stadio”. In passato anche Pavarotti è stato fischiato alla scala, perchè mi dovrei scandalizzare per i fischi a Donnarumma? E’ la stigmatizzazione di qualcosa che non piace. Adesso non piace Donnarumma, ma lui è solo la punta dell’Iceberg. E stato preso come bersaglio dai tifosi nella speranza che non ci siano altri casi come lui, lanciare un segnale affinché qualcuno decida di cambiare le regole di un calcio che sta prendendo una pessima deriva. Valori e sentimenti dei tifosi devono essere salvaguardati parallelamente al business. Io personalmente non e la sono mai presa, ma neanche con il suo procuratore: fanno tutto ciò che gli viene permesso dal sistema, dalla Fifa e dalla Uefa. Non hanno infranto alcuna regola. Il problema è che nessuno si è mai posto il problema di regolamentare il tutto. Se uno entra in un negozio dove trova scritto “Si può rubare” se uno ruba poi non è che può essere condannato. Se le regole ti consentono di avere un certo atteggiamento è normale che uno pensi ai suoi interessi. Il problema in questi comportamenti è dal punto di vista morale, per questo la gente fischia. In più credo che a Donnarumma non frega niente, anche se giovane è un professionista: dal momento in cui ha scelto di lasciare il Milan sapeva bene quale potessero essere le reazioni dei tifosi”.