Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno: “Anche nell’ultimo ritiro della nazionale Domenico Berardi ha manifestato il suo gradimento per venire a Firenze. Chissà, se la stagione della Fiorentina dovesse continuare ad andare bene chissà che la cosa non si possa imbastire per gennaio. Se Rocco si gasa e si vuole alzare l’asticella, si potrebbe fare un ulteriore sforzo”.