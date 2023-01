Bucchioni: “Brekalo colma il vuoto lasciato da Sottil. Ikonè? Sembra che abbia paura a puntare la porta”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Brekalo ha tanta rapidità e ha dimostrato di saper fare gol. In questo senso può essere un innesto utile per aiutare gli attaccanti, magari facendogli arrivare qualche pallone giocabile in più. Di fatto va a colmare il vuoto lasciato da Sottil, che ormai è fermo da settembre e non tornerà prima di febbraio/marzo”.

E poi su Ikonè ha aggiunto: “Mi sembra quasi che abbia paura a puntare la porta. Tante volte va avanti e poi torna indietro, si accentra e non compiccia niente. Contro la Lazio mi aspetto di nuovo il falso nove viste le condizioni di Jovic e il fatto che Cabral non è ancora al meglio”.