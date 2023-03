Bucchioni: “Cabral adesso segna sempre, ma le sue prestazioni continuano a non convincermi. Prossima stagione? Non si può ripartire con lui e Jovic”

L’esperto Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno Toscana le recenti prestazioni dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, sottolineando come il suo impiego in questo momento sia imprescindibile:

“Come si fa a togliere uno che segna sempre? Contro il Milan uno come Jovic verrebbe mangiato fisicamente. Ora è vero che il brasiliano sta ritrovando la rete, per cui non gli si può dire nulla, ma come giocatore in sé mi sembra faccia ancora fatica a livello di gioco e di manovra“.

E sull’avvenire: “La prossima stagione non si può ripartire con Cabral: un’altra punta serve, anche se tra i due cederei Jovic. Non penso proprio che si possa ripartire con questa coppia.”