Bucchioni: “C’è la Juventus su Vlahovic, Fiorentina su Scamacca per sostituirlo. Il serbo spazzi via i dubbi”

L’argomento caldo di questi giorni a Firenze e dintorni è la querele sul rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Ne ha parlato anche il giornalista Enzo Bucchioni nel corso del suo editoriale per TMW.

Queste le sue parole: “Rocco Commisso è uscito allo scoperto, alla sua maniera franca e diretta, contro Vlahovic. Cosa ha combinato lo sappiamo benissimo, il ragazzo da settimane ha in mano la proposta della Fiorentina, ma lui non firma questo contratto, il rinnovo fino al 2025 che porterebbe venti milioni netti sul suo conto in banca e ci rimette ogni mese circa 300 mila euro. Non solo, davanti alle pressioni dei dirigenti viola Vlahovic passa la palla ai suoi procuratori, i procuratori la restituiscono al giocatore. Dal gioco del calcio al gioco delle tre carte il passo e breve. E il nervosismo di Commisso è comprensibile. Tanto più che la Fiorentina non ha nessuna intenzione di tarpare le ali al giocatore, non lo vuole blindare a Firenze, nel contratto c’è una clausola rescissoria da 80 milioni, oltre a 2,5 netti per il procuratore”.

Continua così Bucchioni: “Ora si comincia a pensare che Vlahovic abbia già un accordo con una società e tutte le piste, le indiscrezioni lanciate da intermediari e operatori di mercato, portano a Torino, alla Juventus. Tutti sono convinti che raggiungerà Chiesa in bianconero. I sospetti li potrebbe spazzar via proprio il ragazzo firmando quel contratto che Rocco voleva riportare firmato lunedì prossimo negli Stati Uniti. Quasi un trofeo. Niente, dovrà aspettare. Qualcuno, ripensando alle dinamiche di mercato, è arrivato a chiedersi come mai il giocatore (soprattutto), ma anche l’entourage, l’estate scorsa sia rimasto così insensibile al corteggiamento del City quando ha perso Harry Kane del Tottenham ed era alla ricerca di un centroavanti. Oppure dell’Atletico prima che prendesse Griezmann. Vlahovic, uno che vuole arrivare in fretta, stranamente non è andato in sede a battere i pugni, non ha chiesto di essere ceduto, se n’è stato tranquillo ad allenarsi agli ordini di Italiano a non giocare non solo la Champions, ma neanche l’Europa che conta meno”.

Conclude in questo modo il giornalista: “A spazzar via i cattivi pensieri ci dovrebbe pensare Vlahovic, basterebbe un minuto, visto il bel rapporto con Commisso (fino a ieri) e del presidente viola con la famiglia del ragazzo. A questo punto sarebbe interessante avere ulteriori indiscrezioni (ma arriveranno) per capire se la strategia è costringere la Fiorentina a cedere l’estate prossima a cifre più modeste, oppure come ha fatto Donnarumma con il Milan, andare via a parametro nel giugno del 2023. Sarebbe devastante. Rocco non reggerebbe neanche l’idea.

La tribuna auspicata dai tifosi è una posizione tafazziana. Risulta però, sempre da operatori di mercato che la Juve avrebbe mollato Scamacca sul quale sarebbe pesantemente proprio la Fiorentina. Il nome prescelto per sostituire Vlahovic sarebbe proprio lui, possibilmente da gennaio, e ci sarebbe già qualcuno che sta imbastendo l’affare”.