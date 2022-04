Bucchioni: “Ci sono problemi sugli esterni, Venuti non spinge e Biraghi è stanco. A Cabral arrivano pochi palloni”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Siamo nella fase decisiva della stagione, quindi ciò che conta non è tanto la prestazione quanto il risultato. Se i viola vincono 1-0, vuol dire che sono una squadra matura. Cabral? Lui chiede spesso palla, ma i palloni non gli arrivano. Questo perché ci sono dei problemi sugli esterni: l’unico che punta è Odriozola, Venuti con tutto il bene non lo fa mai e Biraghi è palesemente stanco”.

E poi: “Cabral ha bisogno di rifornimento, ma sono fiducioso perché il calcio di Italiano ha sempre fatto arrivare palloni agli attaccanti. Guardate Vlahovic, a Firenze segnava perché era rifornito continuamente mentre alla Juve ha difficoltà. Due punte? Dubito fortemente che Italiano cambi il suo modulo. Castrovilli? Il suo è un problema mentale, ma lo sta risolvendo. Era un calciatore smarrito, all’inizio sembrava poter diventare un fenomeno e invece è caduto nel limbo. Adesso si è ritrovato, ma deve essere lui il primo a convincersi delle proprie potenzialità”.