Bucchioni: “Commisso deve fare quello che non ha fatto due anni fa, bisogna rinnovare. Di nuovo Corvino? Senza senso”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni parlando dell’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Nella vita esistono dei cicli. Il ritorno di Corvino non avrebbe senso, al di là della considerazione professionale che si può avere della persona. Con Barone non si lasciarono benissimo quando trattarono la buonuscita dell’ex dirigente viola. Quello che mi aspettavo da Commisso due anni fa quando arrivò, spero lo faccia oggi. C’è da rinnovare, aprire le finestre per fare entrare aria. Prendiamo un DS bravo, che porti la Fiorentina nel futuro”.