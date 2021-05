Bucchioni: “Commisso dice che ha esonerato Iachini per colpa mia ma sbaglia persona. Non risposi neanche a Cecchi Gori quando mi chiese che allenatore volessi…”

Su Il Tirreno, Enzo Bucchioni è tornato a commentare le parole di Rocco Commisso: “I suoi bersagli sono tanti, dai fiorentini che non hanno i soldi per comprare o mantenere la loro squadra del cuore alle istituzioni, che tengono da vent’anni una gru nel cielo di Firenze, a pochi metri da Palazzo Vecchio, fino ai giornalisti di tutte le razze ed età, in genere e per antonomasia “bugiardi”. Rocco però è andato oltre, ha detto di aver esonerato Iachini per colpa mia. Invece, se fosse rimasto, la Fiorentina avrebbe fatto una grande stagione, la media-punti di tutte le sue gare in viola è da Europa League. Qui siamo di fronte a uno scambio di persona: non sono un dirigente, ds o il presidente della Fiorentina. Di errori ne ho fatti tanti, ma non nel mestiere di altri. Non avrei risposto, come non lo feci con Vittorio Cecchi Gori quando mi telefonò per chiedermi che allenatore volessi. Forse aveva sbagliato persona. Come Rocco: due salvezze difficili in due anni sono lì a dimostrarlo, ma lui sbaglia ancora di più nel sentire il rumore dei nemici o ascoltare cattivi consiglieri. L’importante è che abbia salvato la Fiorentina e questo di sicuro è merito suo. E più importante ancora è che prenda un allenatore di personalità e faccia una squadra adatta a lui”.