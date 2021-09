Bucchioni: “Commisso frenato dalle istituzioni. Ristrutturare il Franchi con soldi pubblici è un’utopia”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per soffermarsi sui temi del momento in casa Fiorentina: “Tralasciando l’aspetto prettamente calcistico, sull’aspetto burocratico ho sempre dato ragione a Commisso. Al suo arrivo, il presidente voleva fare tante cose ma è stato frenato dalle istituzioni. Secondo voi, in Toscana, la politica fa il massimo? Per me no, idem per l’opposizione”.

Continua così Bucchioni: “E invece Nardella ha cominciato a battersi per farlo soltanto a Firenze, pur essendo anche il sindaco della città metropolitana. Quindi siamo ingessati e Commisso si è già rimesso in tasca i trecento milioni stanziati. Siamo in presenza di un’utopia: ristrutturare il Franchi con soldi pubblici, che tra l’altro saranno cento milioni di euro. Se da una parte c’è il Viola Park, che fa crescere la società portandola al livello delle big europee, dall’altra c’è uno stadio che non ci sarà mai. Senza un impianto di proprietà, che diventa un volano di tutta l’attività sportiva, la Fiorentina non potrà mai fare quello step di cui ha bisogno”.