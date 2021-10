Bucchioni: “Commisso ha deciso, mai Vlahovic alla Juventus. Belotti è un vecchio pallino della Fiorentina”

Nel corso dell’editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del prossimo calciomercato della Fiorentina.

Queste le sue parole: “E Belotti dove andrà? A rivelare la volontà di non rinnovare è stato il presidente Cairo quindi c’è da fidarsi. Il Milan corteggia il giocatore da tanto tempo, era arrivato a offrire settanta milioni nella stagione d’oro, ora prenderlo a zero sarebbe un colpo magico. L’Inter osserva come è logico che sia, ma attenti anche alla Fiorentina che deve sostituire Vlahovic. Belotti è un vecchio pallino, piace da sempre, i contatti si sono sprecati fino al punto che in una intervista (ricordate?) perfino la nonna parlò di Fiorentina. Pista concreta? I tempi potrebbero essere cambiati, andare a giocare in Champions o lottare per lo scudetto potrebbe avere un fascino che la Fiorentina in questo momento non ha”.

Continua così Bucchioni: “Però aspettiamo di vedere come evolverà il caso Vlahovic. Anche lui non vuol rinnovare, ma la scadenza è 2023. I viola sperano di venderlo a gennaio, magari in Premier. Tutte le strade da tempo portano a Torino, a un possibile accordo già trovato fra il suo procuratore e la Juve. Mancano le conferme però i rumors sono tanti. C’è un però. Il presidente Commisso comunque ha le idee chiare: Vlahovic mai in bianconero. A costo di perderlo a zero fra un anno e mezzo. Il presidente viola, già scottato da Chiesa, avrebbe dato questo input ai suoi manager, ma le vie del mercato e dei contratti sono infinite e la vicenda sembra solo all’inizio”.