Bucchioni: “Commisso ha fatto bene a difendere tutti pubblicamente: persino Berlusconi veniva contestato al Milan. Dodo? E’ l’esempio di giocatore che non c’è mentalmente”

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha fatto il punto in casa Fiorentina a Radio Bruno commentando le recenti dichiarazioni di Commisso sul periodo negativo della squadra:

“Ci sono alcune cose riuscite meno bene, bisogna lavorarci perché nel calcio vieni contestato quando ciò accade: è successo persino a Berlusconi al Milan. Magari stiamo chiedendo troppo a questo gruppo, è una questione mentale. Lo rivedo ad esempio in Dodo, un giocatore che chiaramente sta rendendo perché ha paura di sbagliare”.

Poi su Commisso: “Domenica in tribuna ci sono stati degli atteggiamenti sopra le righe contro il presidente e la dirigenza. Ci sono delle regole nel calcio, in pubblico si deve difendere il gruppo, ha fatto bene Rocco a farlo per dare un segnale”.