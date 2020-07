Bucchioni: “Commisso ha un’idea in testa: convincere Spalletti per far tornare la Fiorentina fra le grandi”

Nel corso dell’editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato anche sulle vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La Viola è ormai virtualmente salva, deve scegliere in fretta l’allenatore. Juric aspetta, ma non solo lui. Rocco Commisso però ha un’idea in testa da tempo: convincere Spalletti. Prima di arrendersi vuole riprovarci direttamente e seriamente con un piano triennale per far tornare la Fiorentina fra le grandi“.

