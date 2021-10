Bucchioni: “Commisso istintivo per natura, con Vlahovic ha sbagliato. Ora servono i pompieri”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sulle recenti polemiche successive all’annuncio del mancato rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina.

Questo il suo pensiero: “Sappiamo come è fatto Commisso, che è istintivo per natura. Lui si è sentito tradito dal giocatore e senza riflessione è andato dritto per la sua strada, dicendo quelle cose. Come strategia comunicativa è un errore, basti vedere invece cosa ha fatto il Milan con Donnarumma o gli altri. Certe situazioni se non le gestisci sono un autogol, crei malumori nella squadra e certe cose vanno evitate. L’errore ormai è stato fatto, per recuperare servono i ‘pompieri’. Ormai non puoi fare più nulla. Devi accompagnare la squadra in questa semplice, recuperare il rapporto con i tifosi e non fare danni. Devono far capire che bisogna smettere di contestare il giocatore e che il bene primario è la Fiorentina“.