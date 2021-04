Bucchioni: “Con Vlahovic la Fiorentina non deve sbagliare. Vietato fare come con Chiesa e Montolivo”

Il giornalista e opinionista sportivo Enzo Bucchioni questo pomeriggio è stato raggiunto da Radio Sportiva per rispondere alle domande dei radio ascoltatori. Durante il collegamento il giornalista ha avuto modo anche di dire la sua sullo stallo contrattuale di Dusan Vlahovic e sull’attuale posizione della Fiorentina. Queste le sue parole: “Ho analizzato spesso situazioni del genere con un detto toscano. Quando in uno spogliatoio c’è qualche baco, non ti puoi lamentare della situazione che si ha in classifica. E mi riferisco non solo alla Fiorentina ma anche a squadre come il Cagliari, squadre che hanno un alto tasso tecnico ma che da anni sono nei bassifondi della classifica. I viola sono in questa situazione da circa due anni perche non sono stati risolti immediatamente dei casi interni. Un giocatore come Chiesa, che avendo già l’accordo con la Juventus aveva già deciso di lasciare Firenze, andava venduto subito. Invece si decise di tenerlo un’altro anno, forse per farlo contestare dal pubblico. Lo tieni e lotti per la salvezza mentre lui pensa al fatto che potrebbe giocare la Champions League con un’altra maglia. Parlo di Chiesa ma posso fare il nome anche di Montolivo. La ricetta per questo tipo di situazioni non la offro io, ma il calcio. Fissi un incontro con il procuratore del giocatore, ti guardi negli occhi e gli proponi la tua offerta. La tua offerta non è gradita? Bene, Portatemi una squadra con 50 milioni per il cartellino e quei soldi li reinvesti. Oltretutto faresti anche una grande plusvalenza: non dimentichiamoci che Vlahovic fu acquistato per una cifra attorno agli 8 milioni. Il contratto con la Fiorentina sede nel 2023, non avrebbe senso tenerlo un’altro anno se il giocatore non vuole rinnovare: il giocatore si guarderebbe attorno e non darebbe tutto per la causa viola”.