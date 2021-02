Bucchioni: “Confermare Prandelli sarebbe commettere nuovamente gli errori del passato, dipende dalle ambizioni di Commisso. Serve un cambiamento radicale”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, per parlare dei temi più importanti in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Prandelli quando è stato scelto era l’uomo giusto, tanti problemi li ha risolti, altri sono più grandi di lui. La sua conferma dipenderà dai progetti e dalle ambizioni di Commisso. Confermarlo sarebbe rifare gli errori del passato, alla Fiorentina serve un cambiamento radicale un tanti ruoli. Attualmente però tutti i discorsi sono congelati, se ne comincerà a parlare dopo la partita contro l’Udinese. Sarri non è da escludere, accetterebbe la Fiorentina ad alcune condizioni”

