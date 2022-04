Bucchioni: “Doveri non mi preoccupa, non ha mai dato segnali di sudditanza nei confronti delle big”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Castrovilli ha fatto un percorso importante nell’ultimo periodo, sono convinto che riuscirà a tornare in campo nel miglior modo possibile. E’ ovvio che la sua stagione è finita, ma gli auguriamo di essere pronto per luglio. La Fiorentina ha raggiunto il top anche con Castrovilli, per questo la sua assenza peserà contro la Juventus e spero possa recuperare Bonaventura”.

Continua così Bucchioni: “Doveri è un arbitro che non mi preoccupa, non ha mai dato segnali di sudditanza nei confronti delle big. L’arbitraggio di Juventus-Bologna, invece, non mi è piaciuto e spero che la Fiorentina non sprechi troppe parole per protestare.