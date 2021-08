Bucchioni: “E’ normale che si parli solo di Vlahovic. Italiano può cambiare la faccia alla Fiorentina”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto in casa Fiorentina dopo le ultime voci attorno a Vlahovic, oltre che alle cessioni e il rinnovo di Milenkovic. Questo le sue parole:

“Non è colpa nostra o dei tifosi se si parla soltanto di Vlahovic, è colpa delle solite istituzioni calcistiche che continuano imperterrite a tenere aperto il mercato quando inizia il campionato. MA se il mercato chiudesse domani invece che il primo di settembre cosa cambierebbe? E’ troppo normale iniziare il campionato a mercato finito, si preferisce far passare 10 giorni in cui può succedere tutto e il contrario di tutto. E’ normale che poi l’attenzione di tutti si focalizzi su quale sarà il futuro di Vlahovic. Adesso che ricomincia il campionato si dovrebbe pensare a come gioca la Fiorentina, con che modulo, con quali giocatori e soprattutto verso quali obiettivi. Adesso pero tutto passa in secondo piano. Proviamo anche l’opposto allora, se tanto l’apertura del mercato non influisce sul rendimenti di calciatori e sull’andamento dei campionati lasciamolo aperto tutto l’anno. Forse avrebbe un senso, ma cosi non ne ha.

La Fiorentina? Arrivo a inizio stagione con grande interesse e curiosità perche il lavoro che Italiano ha fatto allo Spezia è qualcosa che può cambiare la faccia di questa Fiorentina. Poi ovviamente molto influiranno anche i giocatori e le loro qualità, però comunque partiamo da basi che nelle scorse stagioni non c’erano. Questa squadra andrà anche sostenuta: il tecnico predica un gioco che avrà bisogno di tempo per essere applicato. Sono molto sorpreso e contento per il rinnovo di Milenkovic: sarà il punto di riferimento del tecnico, combacia a pieno con il gioco proposto. Il rinnovo di un anno si spiega con il fatto che evidentemente in questa finestra di mercato non sono arrivate offerte che accontentavano le parti, il suo agente ha pensato bene di farlo rimanere un altro anno a 2,5 milioni a stagione in attesa di offerte migliori. Chiaramente il problema si riproporrà tra un anno, ma intanto godiamocelo un’altra stagione . Quarta ha vinto la Copa America con l’Argentina, non è mica il primo arrivato. Con la partenza di Pezzella può diventare un’altro punto di riferimento in difesa. E’ tornato tardi dalle vacanze e avrà un po’ di fatica nell’adattarsi al nuovo gioco di Italiano, ma credo proprio che sarà lui a far coppia con il serbo”.