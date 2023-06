Bucchioni: “Franchi? Situazione imbarazzante, Nardella si assuma le proprie colpe. Siamo alla devastazione, fermate questa macchina”

Il giornalista Enzo Bucchioni si è scagliato contro la situazione legata al restyling dello stadio Artemio Franchi attraverso Radio Bruno. Sentite cosa ha detto:

“Situazione imbarazzante quella del Franchi, il sindaco aveva costruito il suo secondo mandato su questo progetto, ma è stato un grande fallimento. Io non dimentico la festa in Palazzo Vecchio. Siamo al nulla. Fra l’altro con soldi pubblici. Ma dov’è la programmazione? Non si doveva avere già in mente un’idea sul dove mandare a giocare la Fiorentina? Imbarazzanti anche le dichiarazioni di Nardella“.

E poi aggiunge: “Sarebbe ora di fermare questa macchina dove tutti noi siamo a sedere perché questi 120 milioni del Pnrr vanno restituiti dai cittadini. Un’operazione folle, adesso andrebbe convocato un tavolo per tornare alla soluzione privata. Il sindaco, poi, fra cinque mesi non potrebbe nemmeno più intervenire. E non ammettere le proprie colpe è ancora peggio”.

Infine: “Come si fa a partecipare a un’asta sapendo già che non sarebbero bastati i fondi? Nessuno qui vuole male a Nardella, ma questa potrebbe essere la sconfitta definitiva della sua carriera. Sarebbe un peccato oltretutto non usare quei soldi. Facciamoci qualcos’altro, ad esempio il selciato del centro storico di Firenze, tanto sempre di cultura si tratta. Sarebbe un’uscita a testa alta, perché qui siamo alla devastazione“.