Bucchioni: “Ho il sospetto che Vlahovic possa avere già un accordo con un’altra squadra. Fossi stato nella Fiorentina non sarei uscito così allo scoperto”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando della questione ‘bollente’ riguardante il rinnovo di Vlahovic:

“La situazione legata al suo rinnovo è delicata. Io non sarei uscito così allo scoperto a tre mesi dal calciomercato, soprattutto perchè il serbo è l’unico attaccante ha in rosa la Fiorentina. Ho il sospetto però che quest’uscita del presidente Commisso sia dovuta al fatto che dietro a tutta quest’attesa ci possa essere già un accordo tra il giocatore e un’altra squadra. Anche il fatto che adesso Vlahovic, non avendo rinnovato, guadagnerà 300.000 euro in meno al mese per un anno mi fa riflettere”.