Bucchioni: “I milioni europei per il nuovo Franchi andranno restituiti al 70 per cento. E pensare che Commisso ci avrebbe regalato lo stadio con i soldi suoi…”

Su Twitter il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sulla questione stadio della Fiorentina: “Quella del restauro del Franchi è una storia buffa. Nardella continua a parlare di 220 milioni di fondi europei come se fossero un regalo, senza dire invece che andranno restituiti al 70 per cento. E pensare che Commisso avrebbe voluto fare lo stadio personalmente, con i suoi soldi per noi, e glielo hanno impedito. Bravi…”.

