Bucchioni: “Il vento è cambiato, tutti i giocatori credono nell’allenatore viola. Credo che ancora la Fiorentina non sia al top”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare la vittoria della Fiorentina contro il Genoa. Queste le sue parole: “Il vento in casa viola è cambiato, tutti credono nell’idee di Italiano e nel suo modo di giocare. I conti poi si faranno più avanti. La rosa non è da retrocessione come credevamo lo scorso anno, serviva un allenatore che mettesse in luce le qualità dei singoli. Come successo con Saponara. Credo che la Fiorentina sia ancora al 60-70% delle sue possibilità. Contro l’Inter ci divertiremo”.