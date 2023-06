Bucchioni: “Il West Ham è una squadra normale e battibile, mi conforta la mentalità della Fiorentina. Rice non è così tanto più forte di Amrabat, se la giocano anche Paquetá e Castrovilli”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina e di West Ham a poche ore dalla finale di Conference League. Ecco il suo commento sulla rosa inglese a Radio Bruno Toscana: “Il West Ham è una squadra normale, in Premier League ha fatto fatica a centrare la salvezza. Occhio alle palle inattive, dove giocatori come Soucek possono fare male, però per il resto non mi spaventa, è battibile. Rice non è così tanto più forte di Amrabat. Paquetá meglio di Castrovilli? Se la giocano”.

Sulla Fiorentina: “Mi conforta la mentalità: anche contro l’Inter, avversaria molto più forte, la Viola se l’è giocata, ma in generale ha dato filo da torcere a tutti. Dovrà fare attenzione ai cali di concentrazione, ma sul piano del gioco la squadra di Italiano ha qualità straordinarie”.