Bucchioni: “Italiano è tutto tranne che integralista. Dove sono finiti quelli che dicevano che Odriozola è meglio di Dodô?”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria della Fiorentina contro l’Inter a Italia 7. Ecco le sue parole: “Grande merito a Italiano, che ha studiato benissimo l’Inter. Alla lunga è emerso il predominio viola, è stato un trionfo. Il mister ha dimostrato di essere tutto tranne che un integralista: le sue rotazioni danno i frutti”.

Sui giocatori: “I singoli continuano a crescere. E comunque, dove sono finiti quelli che dicevano che Odriozola è meglio di Dodô? Anche sull’altra fascia c’è un giocatore affidabile come Biraghi: non è Roberto Carlos, ma garantisce affidabilità e temperamento. Cabral? Molto bravo a rimettersi in discussione: ha avuto l’umiltà per farlo e glielo riconosco. Ho avuto un po’ di dubbi, ma ha superato anche le critiche”.