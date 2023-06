Bucchioni: “Italiano ha voglia di rivincita, ma ha chiesto alla società di rifondare l’asse portante della Fiorentina, gli obiettivi sono quattro. La squadra non ha un giocatore capace di guidare la difesa”

Il giornalista, Enzo Bucchioni, su La Gazzetta dello Sport ha scritto un proprio editoriale interamente dedicato alla Fiorentina e a come riparte la squadra viola dopo aver perso non una, bensì due finali con la prima squadra, e altrettante con la Primavera.

“La Fiorentina deve ancorarsi a quello che ha fatto di buono – ha scritto Bucchioni – Italiano ha portato mentalità e voglia di crescere giocando un calcio coraggioso. Tutti valori utili per consolarsi. E il messaggio più concreto e solido è proprio dell’allenatore: “Riparto più motivato di prima”.

E poi: “Le sconfitte non arrivano mai per caso, la Fiorentina ha perso sia con l’Inter che con il West Ham per i troppi errori individuali nella fase difensiva. La Fiorentina non ha un giocatore capace di guidare la difesa, di dare i tempi, nessuno ha le caratteristiche tecniche giuste, ma neppure il carisma. C’è inoltre il sospetto che questa sia una squadra cresciuta molto attraverso un gioco organizzato, ma paghi la scarsa esperienza e la poca abitudine a vivere certi momenti, tensione compresa”.

E inoltre: “Italiano resta a Firenze e ha voglia di rivincita, ma per crescere ancora ha bisogno di giocatori di qualità e personalità superiori. Ha chiesto alla società di rifondare l’asse portante della squadra. Gli obiettivi sono quattro: portiere, difensore centrale, centrocampista-play e centravanti. Il futuro passa anche attraverso le cessioni di Amrabat, Igor, Sottil, Duncan, uno fra Jovic e Cabral. O forse entrambi. Il rinnovamento sarà profondo e mirato”.