Bucchioni: “La Fiorentina acquisterà un portiere ed un attaccante. Vicario nome difficile, Viti mi piace molto. Grazie ad Italiano guadagnato prestigio europeo”

Enzo Bucchioni risponde a tante domande a Radio Bruno, concentrandosi sul prossimo mercato della Fiorentina ma non solo. Ecco le sue parole a tutto tondo sul mondo viola: “La Fiorentina comprerà un attaccante e potrebbe cedere anche entrambi Jovic e Cabral. Il brasiliano ha mercato, è costato più di 15 milioni e non può essere regalato. In Turchia lo volevano, ad esempio. Ci sono tante valutazioni da fare, secondo voi ha così grandi margini di miglioramento? Il mercato è fatto di incastri, e potrebbero partire le due punte viola, a quanto so italiano non sarebbe affatto dispiaciuto di questo. La storia di Jovic trequartista, ad esempio, deve finire. Il serbo ed il brasiliano non sono entrambi predisposti a fare la fase difensiva e fanno perdere equilibrio alla squadra. Jovic per me è da abbandonare, l’ambiente all’interno dello spogliatoio deve essere ottimale, ed anche i dubbi vanno tolti”.

“Ho ampia stima di Italiano e credo sia il maggiore artefice di questi due anni splendidi della Fiorentina. La squadra viola ha ritrovato anche prestigio europeo con la Conference. Grazie alla mentalità del tecnico ed al lavoro che ha fatto, la squadra è cresciuta perchè ha creduto in principi precisi. Impensabile chiedergli di cambiare il suo modo di interpretare il calcio”.

E ancora: “Ora la Fiorentina deve alzare il livello dei giocatori, il gol subito col West Ham da Bowen ne è una dimostrazione. Un difensore centrale più forte è necessario, di piede mancino magari. Viti mi piace molto. Quando era ad Empoli lo avrei preso, so che in questa stagione è stato rallentato da un infortunio. È giovane, ottimo prospetto. Ranieri è cresciuto, ha voglia di migliorare e di cessione per lui non si parla più: farà parte della Fiorentina del futuro. Merita applausi per il lavoro fatto. Milik ha qualità e fa gol ed il suo modo di giocare si sposa bene con Italiano. Nel contesto viola segnerebbe, come ha sempre fatto”.