Bucchioni: “la Fiorentina aspetterà Torreira, il giocatore è d’accordo, ma servono tempo e pazienza. Commisso vuole prima le uscite”

Bonaventura a parte, la Fiorentina sta continuando a cercare un altro profilo in mezzo al campo per poter completare un reparto già ricco di alternative. Torreira resta un nome caldo per il mercato viola e di questo argomento ha trattato il giornalista Enzo Bucchioni tramite Twitter: “Credo che la Fiorentina aspetterà Torreira, il giocatore è d’accordo, ma servono tempo e pazienza per l’ingaggio (guadagna tre milioni) e formula. E poi prima Rocco vuole un po’ di uscite”.

