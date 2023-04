Bucchioni: “La Fiorentina deve prendere un attaccante disposto a fare il vice-Cabral e che sappia incidere dalla panchina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Per la prossima stagione bisogna andare alla ricerca di un vice Cabral, uno a cui vada bene fare l’alternativa e che quando entra incide quanto il titolare. Domani non mi aspetto uno stravolgimento della formazione, ultimamente Italiano sta ruotando massimo tre/quattro giocatori per volta e penso che lo farà anche con lo Spezia. A inizio stagione il mister faceva tanti cambi perché i presunti titolari non rendevano, penso a Mandragora, Dodò e Cabral ad esempio”.