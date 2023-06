Bucchioni: “La Fiorentina di Reggio Emilia fa ben sperare in vista di Praga. Tra Cabral e Jovic…”

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni aspetti della sfida di ieri sera contro il Sassuolo, puntando ogni attenzione sulla finale di Conference di mercoledì. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono estremamente contento dei novanta minuti di ieri sera, perchè è stata una partita dove a tratti si è visto una grande Fiorentina: una squadra ancora viva, che sta molto bene anche fisicamente ed è sempre concentrata. Anche le tante rotazioni sono in funzione dell’ultimo grande obiettivo: arrivare alla finale di Praga con un livello di rosa buono, in cui sai chi sono i titolari ma allo stesso tempo chiunque ha la possibilità di dire la sua a partita in corso. Inzaghi adesso con il Torino sta facendo la stessa cosa, non credo che Lukaku giochi la finale di Champions League. In ogni squadra ci sono dei meccanismi che funzionano solo con determinati giocatori, ed Italiano ha presente chi siano i suoi”

Ha poi parlato di chi sceglierebbe tra Cabral e Jovic per il posto di centravanti contro gli inglesi: “Secondo me, ma poi posso sbagliarmi, ci sono poche possibilità di vedere Jovic dal primo minuto. Si tratta sempre di rotazioni, non significa niente che Jovic non abbia giocato ieri sera: fa parte delle tante rotazioni, e comunque va ricordato che lo stesso Cabral erano dieci giorni che non giocava non poteva arrivare a Praga restando 15 giorni senza scendere in campo. Cabral contro il Sassuolo ha fatto rodaggio, facendo capire che il dolore al piede è smaltito e che è pronto a giocare la finale.

Ha poi concluso parlando di alcuni singoli che si stanno ritagliano il proprio spazio: “Ranieri è uno dei giocatori che mi sta stupendo di più. La cosa che mi piace di più è che non è mai appariscente, ma si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Dei tre centrali da far giocare in coppia con Milenkovic è quello che sta meglio. Saponara? Il suo limite è la continuità, le qualità non si discutono. Una partita non può spostare il giudizio. La Fiorentina vuole tenersi un giocatore che può essere un jolly? E’ questo l’interrogativo da porsi per il suo futuro. A Praga mi aspetto comunque Ikonè e Gonzalez dal primo minuto”.