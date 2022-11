Bucchioni: “La Fiorentina doveva proteggere Gonzalez, non esiste parlare di mercato per l’argentino. Sabiri? Alla Samp prenderei un difensore”

A Radio Bruno Enzo Bucchioni analizza varie tematiche a tinte viola, spostandosi anche sul mercato. Ecco le sue parole: “Comprerei un attaccante durante il mercato. Cabral ha avuto tempo ma fa fatica. Jovic è un giocatore di calcio, ha dei colpi e lascia intravedere qualcosa. Cabral Burdisso lo ha osservato più e più volte, si è impegnato tanto ed atleticamente è migliorato molto, non è stato bocciato subito, però gli manca qualcosa.Le squadre davanti alla Fiorentina hanno tutte una punta di riferimento, ma anche quelle sotto, vedi Arnautovic, Nzola per Bologna e Spezia. Non parliamo poi di Pinamonti e Beto dell’Udinese“.

Ha quindi aggiunto: “Sabiri ad una cifra bassa può anche esser da prendere, se è un affare ci sta. Il marocchino però non cambia la vita anche se è un buon giocatore. In quella zona di campo c’è già Barak, deve rientrare Castrovilli che comunque servirà aspettare con calma. Non è il calciatore che serve ora alla Fiorentina. C’è Colley, difensore escluso da Stankovic, che andrei invece a prendere”.

Bucchioni ha parlato poi di Gonzalez: “Resta il sospetto che non si sia comportato in modo lineare. Anche Di Maria, Vlahovic e non solo hanno avuto un atteggiamento di questo tipo. Ora però l’attaccante della Fiorentina si è fatto male davvero. Qualcosa sulla comunicazione la Fiorentina ha sbagliato. E’ uno dei giocatori più forti della squadra, ha bisogno di essere difeso. Un valore tecnico ed economico da proteggere da ogni vento di sospetto. Va recuperato sul piano mentale prima ancora che su quello fisico. Ora non può esistere che il giocatore sia sul mercato. Il calciatore deve giocare dando il 200% appena rientrerà, poi il futuro si vedrà”.

Infine ha concluso: “C’è poi il tema Venuti. Essendo in scadenza, non ci sarebbe da stupirsi se fosse inserito in un’operazione già a Gennaio. E’ una situazione da capire e da risolvere quella del terzino viola. Il problema liste non è da sottovalutare in quest’ottica”.