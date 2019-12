Bucchioni: “La Fiorentina dovrà muoversi pesantemente sul mercato. Servono innesti in ogni reparto, ma c’è già un accordo per un attaccante…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, attraverso un editoriale su Tuttomercatoweb, ha trattato anche il mercato viola: “Si dovrà muovere pesantemente la Fiorentina per dare a Iachini qualche giocatore e quindi qualche possibilità in più di togliersi dalla zona calda il prima possibile. Servono innesti in ogni reparto: difensore centrale, centrocampista di gamba e centroavanti. Piace Cutrone e c’è l’accordo con il giocatore. Soprattutto piaceva a Montella che l’ha lanciato nel Milan, ora servirà un confronto con Iachini che dovrà valutare anche Vlahovic e Pedro prima di accelerare con il Wolverhampton che chiede 25 milioni, troppi per la società viola”.