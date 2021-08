Bucchioni: “La Fiorentina è arrivata al 16 agosto con ancora troppi interrogativi. Tenere Vlahovic senza rinnovo sarebbe come…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni parlando di Fiorentina e in particolare della situazione di alcuni calciatori viola. Queste le sue parole: “Contro il Cosenza ho visto una Fiorentina convinta di quello che stava facendo e con un’idea di gioco ben precisa. Non era scontato dopo solo un mese di lavoro. La società viola è arrivata al 16 agosto ancora con troppi interrogativi. Italiano è le fondamenta, ora vediamo quanti piani vuole costruire Commisso. Ad oggi dico che Vlahovic andrà via, non sarà una cessione pilotata. Tenerlo senza rinnovo è come dare al suo agente il coltello dalla parte del manico”.