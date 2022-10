Bucchioni: “La Fiorentina è una squadra fragile, in estate è stata alzata troppo l’asticella. Tutti dovrebbero imitare Kouame”

Il giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto a Radio Bruno per trattare vari temi di attualità viola: “Il tema è la fragilità di questa squadra, vorrei capire se è guarita o meno. Prendo per buono quanto successo in Conference, con la reazione dopo lo svantaggio iniziale. Per me nello spogliatoio in estate hanno alzato troppo l’asticella, parlando di Champions, con i calciatori che si sono caricati troppe responsabilità sulle spalle”.

Poi ha aggiunto: “L’anno scorso tutta la squadra era come Kouamè. Dei giocatori che scendevano in campo con positività e voglia di giocare. Christian deve essere imitato nello spogliatoio, sta avendo la sua rivincita dimostrando che a certi livelli ci può stare”.