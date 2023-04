Bucchioni: “La Fiorentina fa sembrare scarsi avversari che non lo sono. Gonzalez ha bisogno di tempo, ma…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, ha parlato così a Radio Bruno: “Italiano studia e fa studiare benissimo gli avversari, il Lech non perdeva in casa in Europa da un sacco di tempo, invece la Fiorentina l’ha soffocato. Sono sembrati scarsi, ma non lo sono affatto. Al gol del pareggio nessuno dei gigliati si è scomposto”.

Poi ha proseguito: “Gonzalez? Si è rimesso in moto a metà stagione e ha bisogno di tempo, ma anche quando non è al top lo vedi che può far saltare il banco. Perché è bravo nelle sue movenze e a uno come l’argentino, non si rinuncia facilmente”.