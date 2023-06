Bucchioni: “La Fiorentina farà una squadra forte a prescindere dalla Conference. Amrabat deve portare i soldi se vuole partire, Sottil andrà via. Torreira non riscattato per ragioni extra calcistiche”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno spaziando su tanti temi dell’attualità viola. Il giornalista analizza la situazione della Fiorentina, dal campo al mercato.

Ecco cosa ha detto Bucchioni: “Occorre che la Uefa acceleri i tempi per la pronuncia sull’esclusione o meno della Juventus. Credo che se non è stato accolto il patteggiamento della Juventus, a questo punto metterei la mano sul fuoco sull’esclusione dei bianconeri. Si parlava addirittura di un’esclusione di tre anni. Sarebbe un risarcimento per la Fiorentina, la Juventus ha fatto cose illecite negli anni. Giusto che vada avanti chi si è comportato regolarmente. La Fiorentina farà una squadra forte comunque perchè vuole tornare in Europa League, ma è una questione di quantità di giocatori in rosa. Per la Conference servono 25 giocatori, ci sarebbero da giocare 50 partite almeno. Senza l’Europa è logico che sarebbero meno gare, sperando comunque nell’exploit in Coppa Italia”.

“Per Amrabat è stato trovato compromesso per partire in estate. Però deve portare i soldi, la Fiorentina l’ha pagato 20 milioni. Non può regalarlo e fa bene a reggere il colpo. Commisso era partito da 40, è il giocatore che ha sentito più suo. Sotto 30 al momento la Fiorentina non è decisa a cederlo. Maxime Lopez è un ottimo giocatore ma fisicamente non è strutturato. Attacca bene la palla e la recupera leggendo le traiettorie. Torreira ha lasciato la Fiorentina per ragioni non calcistiche, già da febbraio si lavorava al riscatto. Tecnicamente piaceva eccome. A breve ci sarà incontro per il rinnovo di Castrovilli, i contatti sono continui e le sensazioni positive”.

“Sottil andrà via, Ikone e Gonzalez i titolari, poi ci sono Brekalo e Kouame. Ikone è un giocatore atipico ma è cresciuto da quando è a Firenze. È mancato sotto porta però le qualità tecniche ci sono. Gnonto non mi dispiace ed è uno che lavora molto per la squadra. Italiano potrebbe lavorarci bene. Orsolini è un buon giocatore, Sabiri è troppo altalenante ed il meglio lo ha dato da trequartista. Nzola Italiano lo avrebbe preso, ma non da titolare, come soluzione alternativa. Italiano ha delle proprie idee di calcio e serve assecondarlo, gioca in un certo modo ed i suoi successi sono arrivati con un preciso tipo di calcio. Cabral non si può svendere è costato più di 15 milioni, penso sia più facile piazzare Jovic“.