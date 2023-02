Bucchioni: “La Fiorentina progettata in estate è quella vista ieri sera. Può essere la partita della svolta: la stagione inizia adesso”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Braga a Radio Bruno Toscana: “Questa può essere la partita della svolta: ieri sera si sono viste tante cose inedite in questa stagione. Si sa che nel percorso di un gruppo certe situazioni diventano determinanti. Un risultato come questo può farti volare a un metro da terra. La Fiorentina progettata in estate è quella di ieri sera, indubbiamente”.

E aggiunge: “Siamo arrivati e ci siamo scrollati di dosso tutte le grandi negatività, rivalutando anche giocatori che sembravano totalmente fuori dal progetto, come Mandragora. Ciò che è sempre mancato a questa squadra è la continuità: adesso speriamo che questo successo dia lo slancio giusto. La stagione inizia adesso, a febbraio: ora si entra nel vivo”.