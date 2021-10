Bucchioni: “La scelta di non rinnovare è di Vlahovic. Ora però non servono polemiche inutili”

L’opininista sportivo Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dare una sua valutazione alla situazione di Dusan Vlahovic. Questo un estratto delle sue parole:

“Stiamo parlando di professionisti che convivono con il calciomercato tutti i giorni, questo perchè ormai il calcio è fato così. E’ stato il ragazzo a scegliere di imboccare questa squadra, non è che qualcuno gli stia imponendo qualcosa contro la sua voglia. Ha semplicemente preso la sua decisione, ovvero di fare questo percorso e di non rinnovare con la Fiorentina. Quando decidi una cosa, essendo una scelta tua personale, la serenità ce l’hai dentro. Poi per come è fatto lui non credo che subisca eventuale critiche dei tifosi. E’ glaciale, e lo ha dimostrato sia in maglia viola che con quella della nazionale. Se avesse avuto ripercussioni a livello psicologico avremmo visto segnali anche dalla partita con la Serbia. Da questo punto di vista sono molto tranquillo. Per quanto riguarda i tifosi, ognuno può fare quello che vuole. Fossi un tifoso viola sugli spalti, io questo giocatore me lo terrei ancora “caldo”. Quando indossa la nostra maglia mi auguro che faccia il massimo, almeno finche non ci sarà la possibilità di trovare un rimpiazzo in fase di mercato. Rimpiazzo che al momento non c’è. Bisognerà fare un grande sforzo tutti, facendo finta che non stia succedendo nulla. Non c’è bisogno di polemiche inutili, siamo riusciti a voltare pagina dopo anni di niente riuscendo a cambiare rotta, evitiamo di complicarci la vita da soli. Mi auspico che arrivi presto qualcuno che offra alla società i 60 milioni offerti dall’Atletico Madrid in estate, cosi che la Fiorentina possa andare a prendersi altri due giocatori importanti. Andasse a finire cosi sarei contento, ma vediamo come si sviluppano le cose. Occorre vedere quale decisione prenderà Commisso. E’ possibile anche che faccia come Donnarumma e Kessie che hanno portato al termine i contratti. I giocatori adesso sono di passaggio, è la storia e la maglia della società che contano. Dobbiamo per forza entrare in quest’ottica”.