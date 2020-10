Bucchioni: “La situazione è chiara: la Fiorentina deve cambiare modulo. In attacco…”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina: dal mercato appena concluso al modulo migliore in funzione della rosa. Queste le sue parole: “Sinceramente non so cosa pensi il tecnico viola, ma questo mercato ti ha portato sera dubbio qualcosa in più: ti ha dato molte soluzioni nuove da poter sfruttare. La situazione era abbastanza chiara già a inizio campionato: questa è una squadra che deve giocare con il 4-2-3-1, ma se vuoi tenere la difesa a 3 si può sperimentare anche un 3-4-3. Serve un modulo che consenta ai giocatori in rosa di dare il meglio. Secondo me Pulgar è il giocatore ideale per giocare in coppia con Amrabat: senza girarsi troppo attorno, credo che sia la soluzione ideale più che mettere regista un giocatore che non ha le caratteristiche. Amrabat in quella zona del campo è sacrificato, poi può essere che ancora i meccanismi non siano ben oliati. Hai preso Callejon, un giocatore straordinario sulla fascia: mi sono perso poche partite negli ultimi 7 anni del Napoli e ho osservato che lo spagnolo ha le capacità di fare tutte e due le fasi. Credo che sia stato il tornante piu forte del campionato italiano negli ultimi anni, fargli fare il quinto a centrocampo non credo sia utile. E’ un giocatore da ultimo passaggio. Servirà esaltare le sue giocate e quelle di Ribery in funzione del centravanti. Se Vlahovic si trova a giocare con due giocatori del genere sugli esterni, compagni che ti danno sempre la superiorità numerica e il passaggio giusto, ha la possibilità di far emergere piu facilmente le sue caratteristiche da bomber. Se io facessi il centravanti e avessi due ali come Ribery e Callejon farei i salti di gioia. L”attacco a tre è la migliore soluzione di tutti, spero che arrivi anche Iachini a capirlo. Anche a centrocampo hai molte piu soluzioni, con Bonaventura può avere la possibilità di schierare un 3-4-2-1. Cerchiamo di evolverci senza fossilizzarsi sul 3-5-2. Problemi in difesa? Ho la sensazione che il mister stia cercando di portare novità in attacco, cose di cui non è pienamente convinto. Io credo che si debba arrivare ad avere una personalità di squadra, una cattiveria agonistica e compattezza per ottenere offensivi. Non serve che Iachini snaturi la sua filosofia per fare un favore a noi, servono i fatti. Meglio che faccia il calcio in cui crede, il calcio che ha sempre egregiamente portato avanti: anche se è un gioco antiquato se porta i risultati perche no? Servirebbe oliare i meccanismi con il lavoro, ma con i tanti impegni delle nazionali adesso è impossibile. Iachini ha pagato l’assenza di un ritiro vero e proprio: con i tempi giusti avrebbe potuto fare qualcosa in piu. Chi vedrei bene titolare in attacco? In prospettiva ti dico Vlahovic, credo sia quello che nel tempo avrà le capacità di crescere maggiormente. Se però hai bisogno di un attaccante mobile come Kouame, che dialoga di più con i compagni, allora va bene anche l’ivoriano. Servono i giusti meccanismi, i giusti movimenti di squadra”.

