Bucchioni: “La squadra si è intristita, è più macchinosa: tornerei al vecchio 4-3-3. Jovic non è un giocatore da Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il momento complicato della Fiorentina a Italia 7, tornando anche sulla brutta sconfitta della squadra viola contro il Torino. Ecco le sue parole: “Ho visto un gruppo spento, che ha perso sorriso e divertimento: i ragazzi si sono intristiti, magari sentono il peso delle responsabilità. Chiariamoci: il problema maggiore è a livello mentale, la Fiorentina non sta bene e deve individuare i suoi problemi al più presto”.

Sul centrocampo della Fiorentina: “Italiano ha preferito cambiare modo di giocare, ma temo sia giunto il momento di rivedere la situazione tattica della squadra. Personalmente, tornerei al 4-3-3: questo 4-2-3-1 è un modulo molto macchinoso. Jovic? Sembra che qualcosa si stia muovendo. Per quanto visto finora, possiamo affermare con certezza che non è un giocatore da Fiorentina“.

Su Alessandro Bianco: “Lui è il regista di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento. Poi mi piace tanto, va in campo con la faccia tosta come un esperto”.