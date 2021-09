Bucchioni: “Le polemiche di Gasperini sull’arbitraggio sono assurde. Perchè non sta zitto?”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio a proposito delle parole di Gasperini conseguenti all’arbitraggio della sfida di settimana scorsa tra Fiorentina e Atalanta:

“Perché non sta zitto? Sono polemiche assurde. Le bufere vanno fatte su episodi che non tornano, cose concrete. Si inventa anche quelle che non ci sono. Che complotto vede? Sono anche episodi rivisti dal Var. Forse c’è qualche problema sotto con la squadra che deve mascherare”.