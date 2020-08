Bucchioni: “L’ultima idea della Juventus è tornare su Chiesa. Proposti alla Fiorentina Higuain e altri due giocatori”

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle tematiche di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Con Bernardeschi in uscita (Raiola ci sta lavorando), viste le difficoltà su Zaniolo, l’ultima idea della Juventus è tornare su Chiesa. Fino ad oggi le richieste della Fiorentina raccontavano di almeno sessanta milioni senza contropartite tecniche e spaventavano, pare invece che adesso ci sia anche la disponibilità dei Viola ad accettare giocatori. Il discorso cambia radicalmente. Nella lista delle proposte da fare alla Fiorentina il primo nome è quello di Gonzalo Higuain, ma alla viola piacciono anche Mandragora e l’esterno sinistro Pellegrini. L’operazione è stata appena impostata, naturalmente Higuain andrà convinto (sembra intenzionato a tornare in Argentina) e la Juve dovrà coprire parte dell’ingaggio da 7,5 milioni. Ma Chiesa è sempre piaciuto a Paratici, l’anno scorso c’era già un accordo e la Juventus ci proverà fino in fondo anche se ad oggi le difficoltà sembrano tante come i dubbi sulla voglia di Higuain di andare a giocare a Firenze dove non ci sono coppe. E’ vero che indossare la maglia che fu di Batistuta e sfidare la Juve potrebbero essere cose stimolanti, ma il giocatore deve ancora reagire da questa sorta di licenziamento della Signora e nessuno ad oggi sa cosa ci sia nella sua testa”.