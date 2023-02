Bucchioni: “Ma cosa se ne fa la Fiorentina di un calciatore come Jovic? La cessione di Vlahovic è stata un’operazione straordinaria ma…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Italia 7: “Jovic contro la Juventus non è entrato bene. Ma cosa se ne fa la Fiorentina di un calciatore così? Credo sia questo il problema vero. Non esiste recuperare un risultato senza voglia. Gli attaccanti della Fiorentina non “lottano”. La Fiorentina dovrebbe fare come l’Udinese, che è riuscita a portare in Italia un calciatore come Beto. Il centravanti della Salernitana è più forte di quelli della Fiorentina”.

Poi ha proseguito: “Ero favorevole alla cessione di Vlahovic, è stata un’operazione straordinaria. Il problema poi è che la Fiorentina li ha spesi male”.