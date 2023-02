Bucchioni: “Ma quale Braga, prima pensiamo alla Juventus: in campionato ce la possiamo ancora giocare. Jovic? La sua testa non si può cambiare”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione della Fiorentina prima della sfida di domenica contro la Juventus:

“Prima di tutto si deve pensare alla Juventus, solo poi al Braga. In campionato ci sono ancora 17 partite e, come stiamo vedendo, sta arrivando una condizione atletica migliore: io me la giocherei anche in campionato“.

Su Jovic: “La sua mentalità non si può cambiare. Sembrava essere migliorato fisicamente ma è uno di quei giocatori che sembra dire ‘dai la palla a me che sono quello bravo‘”.