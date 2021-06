Bucchioni: “Mercato? In difesa la Fiorentina sta imbastendo qualcosa sotto traccia. Commisso farà di tutto per accontentare Gattuso”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina: “In difesa il club viola sta sicuramente imbastendo qualcosa sotto traccia. Mi aspetto almeno un nome altisonante per dare sicurezza al reparto. Gattuso è il primo allenatore voluto fortemente da Rocco Commisso in persona, sono sicuro che farà tutto il possibile per accontentarlo. Il tecnico viola vorrà la squadra quasi pronta per il ritiro”.